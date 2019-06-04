"Мелодия" выпустила второй том "Антологии современной хоровой музыки композиторов России"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила второй том "Антологии современной хоровой музыки композиторов России", издание посвящено творчеству композитора Сергея Слонимского, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе компании.

"Запись "Реквиема" осуществлена на премьере сочинения 10 октября 2016 года в Большом зале Московской консерватории, - рассказали в пресс-службе. - В исполнении принял участие сводный хор, включивший Академический Большой хор "Мастера хорового пения", Камерный хор Московской консерватории и Тульский государственный хор в сопровождении Симфонического оркестра Московской консерватории. За пультом - выдающийся маэстро свешниковской школы, народный артист РФ, профессор Лев Конторович".

Исследователь творчества Слонимского, профессор Московской консерватории Елена Долинская отметила, что хоровая музыка композитора выдвигает на первый план искренность, простоту, мелодичность, высокую глубину чувств. По словам Слонимского, к "Реквиему" композитор может обратиться только раз в жизни. По признанию самого композитора, он стал одним из наиболее концептуальных его произведений. "Реквием" написан на традиционный латинский текст и включает невольные или сознательные аналогии с известнейшими сочинениями заупокойного жанра (Моцарта, Верди).

Среди исполнителей - Татьяна Минеева (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Андрей Башков (тенор), Дмитрий Кузнецов (бас). Издание также включает хоровые миниатюры Слонимского. Новинка доступна в iTunes, Apple Music и других сервисах.

Идея "Антологии современной хоровой музыки России" была предложена профессором и дирижером Александром Соловьевым и нашла воплощение в совместном проекте "Мелодии" и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского при поддержке Всероссийской общественной организации "Союз композиторов России" и Фонда развития творческих инициатив.

Сергей Слонимский - русский композитор, музыковед, пианист, народный артист РСФСР, академик РАО. Автор симфоний и опер, среди которых "Виринея", "Мастер и Маргарита", "Мария Стюарт", "Гамлет", "Иван Грозный", балета "Икар", музыки к спектаклям "Тихий Дон" и кинофильмам "Республика Шкид", "Интервенция", музыки для детей. Родился 12 августа 1932 года. Профессор Санкт-Петербургской консерватории, основатель и ведущий музыкальных собраний Фонда культуры Санкт-Петербурга. Им написана автобиографическая книга "Бурлески, элегии, дифирамбы в презренной прозе".