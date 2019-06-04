Рекордное число антилоп-дзеренов мигрировало зимой в Забайкалье из-за засухи в Монголии

ЧИТА, 4 июня. /ТАСС/. Около 100 тыс. краснокнижных антилоп-дзеренов мигрировали прошедшей зимой в Забайкалье из-за многолетней засухи в Монголии. Это самая массовая миграция копытных за весь период наблюдений, сообщил во вторник журналистам ведущий научный сотрудник Даурского заповедника, заслуженный эколог России Вадим Кирилюк.

"Минувшей зимой миграция дзеренов из Монголии в Забайкальский край стала рекордной, по меньше мере, за последние век-полтора (период научного наблюдения за этими животными). До 100 тыс. антилоп зашли на территорию края, распространившись почти по всем степным районам. Первопричина этого - продолжительная засуха, продлившаяся в Монголии без малого 20 лет. К концу мая большинство дзеренов, зимовавших в крае, вернулись в соседнее государство", - сказал он.

Ученый рассказал, что во время зимней миграции животные массово гибнут на проволочных ограждениях вдоль российско-монгольской границы. "Подгоняемые такими угрозами, как сильная засуха, осеннее выгорание травы или чрезмерный снег, стада дзеренов идут напролом. Обратная миграция весной проходит неспешно и размеренно: беременные самки зря не рискуют жизнью, уткнувшись по дороге в Монголию в заградзабор, они ходят вдоль него, но не пытаются прорывать. Те из них, кто не находит обходной путь, остаются в Забайкалье на лето", - пояснил эколог.

По его словам, потомство оставшихся в Забайкалье антилоп уже чувствует себя здесь как дома. "Подобное накопление дзеренов вдоль государственной границы, а это территория заказника "Долина дзерена", привело к увеличению поголовья с 2,5 тыс. в 2016 году до почти 7 тыс. в 2018 году. Это ненормальный процесс, создающий проблемы и природе, и проживающим в этом месте людям", - добавил Кирилюк.

Популяция монгольских антилоп-дзеренов, обитавших в Забайкалье до начала ХХ века, вновь закрепилась на российской территории весной 2013 года. Животные тогда перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий. По оценкам специалистов Сохондинского заповедника, "дзерены осваивают прежние ареалы своего обитания, описанные еще в 1772 году известным ученым и путешественником Петром Палласом".

В 2010 году Даурские степи вошли в проект Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2011 году в Забайкальском крае создан природный заказник "Долина дзеренов" площадью более 200 тыс. гектаров для сохранения редких степных антилоп.