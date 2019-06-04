Работник автозаправки в ЮАР разбогател после того, как помог одной из клиенток

ПРЕТОРИЯ, 4 июня. /ТАСС/. На помощь работнику одной из автозаправок под Кейптауном, Нкосико Мбеле, в результате краудфандинговой кампании было собрано более 330 тыс. рандов (около 1 млн 491 тыс. рублей) после того, как он оплатил за свой счет бензин для клиентки, забывшей дома кредитную карту. Об этом пишет газета The Sowetan.

В одну из его смен на заправку заехала Монет ван Девентер, в автомобиле которой заканчивался бензин. Денег для оплаты топлива у нее не оказалось - она забыла дома кредитную карту, и Мбеле, не потребовав никакого залога или гарантий, заправил ее автомобиль за свой счет, хотя сам на тот момент едва сводил концы с концами, воспитывая двух детей и имея на попечении брата и мать.

По словам ван Девентер, как она потом сообщила в соцсетях, этот поступок произвел на нее сильное впечатление и "вдохнул надежду на счастливое будущее Южной Африки". Она решила рассказать о Мбеле и организовала на одной из интернет-платформ кампанию по сбору пожертвований для него. В результате за неделю было собрано более 330 тыс. рандов

"Это какой-то божий промысел. Мне кажется, я сплю. Я в шоке", - процитировало Мбеле издание. Часть собранных для него средств он решил направить на оказание помощи беспризорным детям.