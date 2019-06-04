В Госдуме заявили, что не отказываются от идеи запрета клеток в судах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Государственная дума не отказывается от предложения о запрете использования в судах защитных кабин, в том числе металлических клеток. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на выездном заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге.

Ранее рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства отложила принятие решения по законопроекту, запрещающему использование защитных кабин.

"Мы высказались, что он [законопроект] пока не подходит в организационном виде. Есть случаи, когда люди обвиняются в особо тяжких преступлениях. Помним, что был побег в Москве с тяжелыми последствиями. Но мы не отказываемся от этой истории, мы им [разработчикам] задачу доработать на прошлой неделе поставили", - сказал он.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в середине ноября. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)".

Законопроект был поддержан Генпрокуратурой РФ. В целом его концепцию поддержал и министр юстиции Александр Коновалов.