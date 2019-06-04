Кузнецова сообщила о гибели шести детей в летних лагерях в 2018 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Шесть детей погибли в России прошлым летом в детских оздоровительных или палаточных лагерях. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"За прошлый год в различных организованных формах летнего отдыха (лагерях, палаточных лагерях) погибли шесть детей", - сказала она журналистам. При этом, отметила омбудсмен, за тот же период погибли 492 ребенка, не охваченных организованными формами детского отдыха.

"Не в лагерях наших детей ждет основная опасность, а во время, когда они предоставлены сами себе, когда закрываются секции, организованные формы досуга уходят на второй план", - подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, необходимо устранить все нарушения в сфере безопасности на объектах детской инфраструктуры и организовать систему детского отдыха. "В каждом регионе должна быть программа, созданная совместно с Министерством спорта, Министерством культуры, Министерством просвещения, общественными организациями, спортивными федерациями, которые могут оказать содействие в организации досуга детей в летний период", - сказала уполномоченный.

Она отметила, что планирует подготовить доклад с анализом организации детского отдыха по всей стране. "Также будет в этом году спецдоклад по летнему отдыху по результатам мониторинга, экспертизы, проверок, которые будут проводить коллеги, уполномоченные по правам ребенка в регионах. И я сама тоже буду посещать регионы, смотреть, каким образом организован детский досуг", - заявила Кузнецова.