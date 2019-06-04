Верховный суд Испании решил приостановить эксгумацию диктатора Франсиско Франко

МАДРИД, 4 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании приостановил решение об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ВС.

Правительство Испании хотело перенести 10 июня останки каудильо из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга Кармен Поло (1900-1988). Намерение кабмина по эксгумации Франко было обжаловано в том числе семьей диктатора, которая просила ВС приостановить дальнейшие шаги по перезахоронению в ожидании окончательного вердикта суда по данному делу.

Как говорится в документе, суд "единогласно решил временно приостановить эксгумацию останков" Франко. ВС аргументировал свое решение желанием "избежать ущерба, который в противном случае мог быть нанесен подавшим апелляцию и в особенности государственным интересам и конституционным институтам" страны.

Обжалование касается решения правительства, благодаря которому 15 февраля Совет министров разрешил проведение эксгумации, однако уточнил, что останки не могут быть перезахоронены в склепе собора Альмудена в Мадриде. Власти страны настаивали на том, чтобы семья Франко выбрала другое место, где будет покоиться диктатор.

Правительство обосновало решение о переносе останков каудильо из Долины павших тем, что он "не является жертвой [испанской] гражданской войны". Кроме того, Мадрид отметил, что Франко не может быть перезахоронен в Альмудене, на чем настаивали внуки диктатора, из-за возможных проблем с общественным порядком.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.