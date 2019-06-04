Акция по обучению детей правилам безопасного поведения на воде стартовала в Подмосковье

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Летняя акция "Научись плавать" стартовала в детских лагерях и спортивно-оздоровительных центрах Подмосковья, в ходе нее детей обучат навыкам плавания и правилам безопасного поведения на воде. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

"В регионе началась традиционная летняя акция "Научись плавать". Она рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия по плаванию проводятся в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях Подмосковья, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в ходе занятий детей обучат навыкам плавания, правилам безопасного поведения на воде и оказанию доврачебной медицинской помощи.

"Летом прошлого года благодаря акции "Научись плавать" в Московской области правилам безопасного поведения на воде было обучено более 67 тыс. детей. Основная цель этой работы - снизить количество несчастных случаев на водоемах Подмосковья, сохранить жизнь и здоровье детей", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Акция "Научись плавать" проходит в летних детских лагерях Московской области с 2016 года. Всего с момента запуска акции в ней приняло участие около 150 тыс. детей.