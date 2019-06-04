В Москве у заснувшего посетителя бара украли с банковского счета почти 2 млн рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти 2 млн рублей списали с банковской карты мужчины в Москве, после того, как он уснул в баре. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина и заявил, что с его банковской карты разными транзакциями списали деньги на сумму 1 млн 829 тыс. рублей", - сказал источник.

По его словам, мужчина отдыхал с другом в баре, оставив свой рюкзак в рюкзаке своего друга, который в свою очередь отдал рюкзак на хранение бармену. "Дальнейших событий мужчина не помнит, так как в течение вечера периодически засыпал: один раз он очнулся в центре Москвы с рюкзаком друга, но своего рюкзака внутри не обнаружил. После этого он позвонил другу, но тот не ответил. После он проснулся уже у себя дома, позвонил в банк, где ему и сообщили о краже", - отметил собеседник агентства.

В рюкзаке, помимо банковской карты, находился кошелек с 1 тыс. рублей и мобильный телефон. Полиция начала доследственную проверку по факту заявления о пропаже денег.