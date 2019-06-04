Путин призвал хранить память об узниках концлагерей, чье мужество помогло победить нацизм

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял во вторник участие в церемонии открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности. Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста в 2018 году при участии Путина и премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху.

"Сегодня мы собрались, чтобы открыть памятник героям сопротивления в нацистских концлагерях и гетто. Я очень рад быть сегодня здесь. Памятники - это хорошо, это нужно, но самое главное - чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе. И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. То, что произошло с еврейским народом, это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только в истории еврейского народа, а в мировой истории", - сказал Путин на церемонии открытия.

Он добавил, что благодаря мужеству узников, их силе духа и желанию дать отпор была сломлена "машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой".

Долг политических и общественных деятелей

Долг политиков, общественных и религиозных деятелей - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о Великой Отечественной войне, и память об этих событиях позволит предотвратить любые попытки разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма, заявил Путин.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совестный долг - политиков, общественных, религиозных деятелей - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин на церемонии открытия памятника.

"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - добавил он.

Глава государства отметил, что уверен в том, что мемориал героям сопротивления в концлагерях и гетто станет еще одним символом общей памяти.

Символ великой памяти

Председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг перед церемонией открытия заявил журналистам, что "открытие памятника чрезвычайно символично и важно".

"Памятник, который мы сегодня открываем в музее, является важным символом незабываемой, больной раны, великой памяти, и символом того, что мы, живущие сегодня, должны делать все, чтобы ни в коей мере не допустить малейшего намека на возможное повторение. Сегодня мы видим ужасные примеры того, как рушат памятники, пытаются стереть или переписать страницы истории, но мы будем строить, помнить, хранить и уважать", - заявил он.

Всего на конкурс по разработке архитектурной композиции памятника поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников со всей России. Победителем стал саратовский архитектор Олег Фандеев. Говоря о том числе заявок, которые были получены организаторами конкурса на возведение монумента, Вексельберг отметил, что такая заинтерсованность говорит "о неравнодушии, о том, что многие помнят и хотят быть сопричастными таким мероприятиям".

Вексельберг поблагодарил всех участников отбора за участие, отметив, что победителю конкурса, архитектору Олегу Фандееву "удалось передать в черно-белой цветовой гамме, в архитектурном решении всю волю, стремление выжить, бороться, преодолеть, эти человеческие качества всегда должны быть на страже любых проявлений националистического характера и не допустить их возможного повторения".

Глава "Реновы" добавил, что и лично для него памятник имеет важное значение, так как в годы войны его родственники по отцовской линии около двух лет жили в одном из гетто, которое потом было полностью уничтожено фашистами. Вексельберг добавил, что тогда среди более 10 тыс. жителей этого гетто погибли и 16 его родственников. "Спасся только отец, потому что он ушел, убежал в ополчение, потом воевал", - сказал он. Вексельберг подчеркнул, что эта страница истории семьи для него незабываема, "ни в коей мере нельзя забывать".