Минприроды: низкая платежная дисциплина за вывоз ТКО характерна для регионов СКФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Низкая собираемость платежей за вывоз ТКО - 36% - характерна для регионов Северо-Кавказского федерального округа, тогда как по России этот показатель составляет 50%, сообщил на совещании при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО" замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

"Для [Северо-Кавказского федерального] округа характерна одна из главных проблем - низкая собираемость платежей. Средняя собираемость платежей [за вывоз ТКО] остается чуть больше 36%. В целом по стране показатель составляет около 50%", - сказал он.

При этом ранее он уточнял, что все регионы СКФО перешли на новую систему обращения с ТКО.