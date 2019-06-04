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Новая система обращения с ТКО

Минприроды: низкая платежная дисциплина за вывоз ТКО характерна для регионов СКФО

Все регионы округа перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Низкая собираемость платежей за вывоз ТКО - 36% - характерна для регионов Северо-Кавказского федерального округа, тогда как по России этот показатель составляет 50%, сообщил на совещании при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО" замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

"Для [Северо-Кавказского федерального] округа характерна одна из главных проблем - низкая собираемость платежей. Средняя собираемость платежей [за вывоз ТКО] остается чуть больше 36%. В целом по стране показатель составляет около 50%", - сказал он.

При этом ранее он уточнял, что все регионы СКФО перешли на новую систему обращения с ТКО.

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РоссияНовая система обращения с ТКО
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