Россотрудничество оцифрует и переведет документальные фильмы о войне

АЛУПКА /Республика Крым/, 4 июня. /ТАСС/. Федеральное агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сформирует коллекцию документальных фильмов о войне, переведет их на семь языков и организует показы за границей. Об этом ТАСС во вторник сообщила руководитель агентства Элеонора Митрофанова, которая участвует в работе V Международного гуманитарного Ливадийского форума.

"Это… уже существующие документальные фильмы. Они будут подобраны, оцифрованы и переведены на семь языков", - сказала Митрофанова.

Она отметила, что часть кинолент по проекту уже готова для показа. "Мы со второй половины этого года уже начнем [показы за рубежом]… и продолжим весь следующий год. Отправим во все наши посольства, чтобы они через дружественную сеть наших соотечественников могли там показать их, где-то может быть и на телевидении", - добавила собеседница агентства.

Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум проходит в Крыму 4-5 июня под эгидой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Форум проводится в рамках международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.