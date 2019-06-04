Росздравнадзор приостановил использование аппарата Teragam после гибели женщины в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 4 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор приостановил использование в России чешского аппарата гамма-терапии Teragam, на котором при лучевой терапии в Воронежском онкологическом диспансере погибла женщина. Аппараты нельзя применять до тех пор, пока не будет установлена причина технического сбоя, сообщил ТАСС руководитель Росздравнадзора по Воронежской области Владимир Щербаков.

22 мая около 06:30 мск в Воронежском онкологическом диспансере во время плановой процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя женщина, которая лечилась в медучреждении с 2018 года. По предварительным данным, у чешского гамма-терапевтического аппарата Teragam 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм: женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за чего она скончалась. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать комиссию из экспертов Росздравнадзора и специалистов Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Приостановлено использование всех аппаратов производителя Teragam - серии КА01, Ка02, приказ об этом подписан руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко <...> Действие приостановлено до тех пор, пока не будет установлена причина того, что произошло [в Воронеже]. Приказ от 3 июня лежит у меня на рабочем столе", - сказал Щербаков.

Он добавил, что эксперты продолжают работать в Воронежском онкодиспансере, где аппарат Teragam из-за технического сбоя раздавил женщину, к ним присоединились специалисты с предприятия-производителя аппарата из Чехии.

Ранее сообщалось, что техническое обслуживание аппарата гамма-терапии Teragam проводилось в онкодиспансере регулярно. Последняя проверка прошла в ноябре 2018 года, специалисты Верхне-Донского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору нарушений в эксплуатации оборудования не выявили. Гамма-терапевтический аппарат Teragam имеет срок эксплуатации 30 лет.