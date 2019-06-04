Около 130 тыс. человек посетили праздничные богослужения на Ураза-байрам в Подмосковье

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Богослужения на Ураза-байрам в Подмосковье посетили около 130 тыс. мусульман, в регионе было организовано около 50 площадок для проведения праздничных мероприятий. Об этом ТАСС во вторник сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

"Площадки, подготовленные для проведения праздничных богослужений по случаю Ураза-байрама в Подмосковье, посетили около 130 тыс. человек", - сказала Плещева.

Она напомнила, что в Московской области было организовано 47 площадок для проведения праздничных мероприятий, что на восемь больше, чем в прошлом году. Они были определены с учетом мест компактного проживания мусульман.

4-5 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.