Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи двух панд Московскому зоопарку

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня после переговоров в Кремле посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку правительством Китая двух больших панд. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Руководители примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку двух больших панд", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что китайская сторона придает большое значение этому мероприятию. "Открывается специальный павильон для этих панд, и руководители будут присутствовать на церемонии", - уточнил Ушаков.

Кроме того, вечером 5 июня лидеры России и Китая посетят в Большом театре торжественный концерт по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран, сказал помощник президента РФ.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что панды Жуи и Диндин 29 апреля покинули свою родину (провинцию Сычуань) и сейчас уже очень хорошо разместились в Московском зоопарке.

Большая панда - это не только редкое животное, занесенное в Красную книгу, но и неофициальный символ Китая. На конец 2013 года в дикой природе в Китае насчитывалось 1864 большие панды. Они обитают преимущественно в горных лесах Сычуани, где растет много бамбука, молодые побеги которого являются для них основным лакомством.