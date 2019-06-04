Королева Великобритании подарила Трампу книгу Черчилля о Второй мировой войне

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II преподнесла книгу воспоминаний Уинстона Черчилля "Вторая мировая война" в подарок президенту США Дональду Трампу, находящему в Соединенном Королевстве с трехдневным государственным визитом. Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, подарком для первой леди Меланьи стала украшенная синей эмалью серебряная шкатулка.

В качестве подарка американскому президенту было выбрано сокращенное издание сборника мемуаров британского премьер-министра в одном томе вместо шести. Алый переплет книги украшен золотым тиснением, а на обложку помещена золотая монограмма королевы - EIIR. Форзацы книги выполнены из шелка, а капталы (декоративные полоски ткани по краям корешка) вышиты вручную нитками цветов американского флага. Выбор королевы символичен, поскольку именно Черчиллю принадлежит расхожая фраза об "особых отношениях" Великобритании и США, начавших складываться на исходе Второй мировой войны. Помимо самого тома с золотым обрезом в подарочном кожаном футляре, Трамп получил набор ручек из редкой серии, которую американская компания Parker производит только для британской королевы.

Для подарка супруге главы Белого дома королевским ювелирам была заказана украшенная монограммой Елизаветы II шкатулка, которая должна будет напоминать высокой гостье о посещении Букингемского дворца. Дизайн эмалевой крышки повторяет декор потолка в Музыкальном зале королевской резиденции - с помещенными в ромбы розой, цветком чертополоха и листком клевера, которые символизируют Англию, Шотландию и Ирландию соответственно.

Ответный подарок

Ответным подарком американского лидера королеве стала брошь из серебра и алого шелка в виде цветка мака в деревянной шкатулке. Украшения в виде цветка мака в Великобритании прикалывают на одежду рядом с сердцем в канун отмечаемого 11 ноября Дня памяти павших. В 1919 году его учредил дед Елизаветы II король Георг V (1865-1936), чтобы почтить память солдат из стран Британского содружество, погибших на полях Первой мировой войны. Почти сразу после ее окончания мак стал символом скорби по людям, павшим в годы конфликта.

Считается, что этому в значительной мере способствовало литературное произведение канадца Джона Маккрея, принимавшего участие в войне в составе Канадского экспедиционного корпуса и носившего звание подполковника. Врач по гражданской профессии, Маккрей в 1915 году, за несколько лет до смерти, написал стихотворение "На полях Фландрии", открывающееся словами: "Всюду маки свечами печали горят/ На войной опаленных фландрийских полях...".

Супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип в свою очередь получил от главы Белого дома летную куртку с нашивкой Air Force One - позывными самолета президента США, а также первое издание книги воспоминаний американского генерала Джеймса Дулиттла, возглавлявшего первый налет бомбардировщиков США на территорию Японии в 1942 году.