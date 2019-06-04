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Генпрокуратура требует пресекать факты произвола при начислении тарифов за мусор

В ведомстве рассказали, что в Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской областях за необоснованное взимание платы нерадивые управляющие компании понесли административную ответственность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поставила перед прокурорами задачу решительно пресекать факты злоупотреблений при расчете тарифов за вывоз мусора региональными операторами. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на совещании при генпрокуроре РФ по вопросам соблюдения законодательства при обращении твердых бытовых отходов.

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"В ходе проверок прокурорами пресекались факты взимания операторами платы по двум квитанциям, - отметил Буксман. - В частности, по инициативе прокуратуры Липецкой области 10 тыс. граждан пересчитали плату, возбуждено уголовное дело по факту фальсификации протокола общего собрания жильцов".

По его словам, в Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской областях за необоснованное взимание платы нерадивые управляющие компании понесли административную ответственность. Региональные операторы в Кабардино-Балкарской Республике, республиках Северная Осетия и Карелия, Ставропольском крае, Ростовской и других областях нарушили порядок расчета и перечисления оплаты за оказанные услуги.

"В Мурманской области региональный оператор пошел еще дальше, включив в тариф дополнительные комиссии. В Карелии оператор начислял плату за неоказанные услуги", - привел примеры Буксман.

"Подобный произвол необходимо решительно и своевременно пресекать и обращаться в суд за взысканием необоснованно перечисленных оплат", - потребовал он от прокуроров.

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