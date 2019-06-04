Роднянский, Дудь и Собчак поддержали BadComedian в ситуации с иском Kinodanz

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский, журналист Юрий Дудь и другие общественные деятели высказались в поддержку видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов). Свое мнение они выразили на страницах в соцсетях.

BadComedian 3 июня сообщил в ролике на видеохостинге YouTube, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала кинокомпания Kinodanz в связи с претензиями из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по мнению компании, нарушил допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования. Он также отметил, что Минкультуры РФ выделяло средства на фильмы компании. В министерстве заявили об отказе поддержать иск.

"Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории. Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах. Скажу прямо - попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры - это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура", - говорится в сообщении Роднянского в Instagram.

Дудь в Instagram подчеркнул важность плюрализма мнений. "Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги", - уточняется в публикации.

В поддержку блогера также выступила телеведущая Ксения Собчак, опубликовав пост в своем Telegram-канале. "Bad Comedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают", - подчеркнула она.

Блогера также поддержали кинорежиссер Сарик Андреасян и телеведущая Тина Канделаки, которая предложила "приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора". О поддержке Баженова ТАСС заявил также продюсер и режиссер Федор Бондарчук.