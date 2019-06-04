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Псковская таможня изъяла Mercedes жителя Латвии за попытку провезти 2 тыс. пачек сигарет

В сообщении пресс-службы таможни уточняется, что мужчина "за определенное материальное вознаграждение согласился помочь знакомому перевезти сигареты в Латвию"

ПСКОВ, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники Псковской таможни изъяли автомобиль Mercedes-Benz жителя Латвии, который пытался провезти через российско-эстонскую границу более 2 тыс. пачек сигарет. Инцидент произошел на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Шумилкино, говорится в сообщении пресс-службы Псковской таможни, распространенном во вторник.

"В транспортном средстве марки Mercedes-Benz CLS 500, под управлением жителя Латвии, выезжающим с территории РФ, в различных технологических полостях автомобиля было обнаружено 2046 пачек сигарет различных марок. Сокрытый от таможенного контроля товар изъят, назначены товароведческие экспертизы, и возбуждены дела об административных правонарушениях. [Автомобиль] изъят в рамках расследования", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, при рассмотрении в суде дела об административном правонарушении может быть принято решение о конфискации автомобиля, которое может быть рассмотрено в качестве "орудия совершения правонарушения". "Объясняя свой поступок, гражданин рассказал, что за определенное материальное вознаграждение согласился помочь знакомому перевезти сигареты в Латвию", - говорится в сообщении.

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РоссияПсковская область
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