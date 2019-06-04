Добровольцы "Тавриды" расскажут участникам смены волонтеров, кем стали благодаря форуму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Смена форума "Таврида" для 200 молодых волонтеров из разных регионов РФ стартует в Крыму во вторник. В течение пяти дней они встретятся с космонавтом Сергеем Рязанским и бывшими волонтерами форума, которые расскажут свои истории успеха, проведут субботник и научатся работать в кризисных ситуациях, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"В Судаке пройдет пятая смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", куда съедутся 200 волонтеров из разных городов России. <…> Молодые люди, сделавшие выбор в пользу добровольчества в области культуры, соберутся в Крыму, чтобы повысить свои компетенции, обменяться опытом и получить заряд мотивации. На протяжении смены они будут работать по группам, получая навыки решения кризисных ситуаций, моделирования нештатных ситуаций, разберут типичные ошибки волонтеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках смены участники форума встретятся с космонавтом Сергеем Рязанским, который совершил уже два полета на орбиту, а между космическими экспедициями пишет книги, ведет мотивационные курсы, руководит Российским движением школьников и занимается научными исследованиями. "Также в этот день пройдет мотивационная сессия "Истории бывших. Чего добились волонтеры форума "Таврида", спикеры которой поделятся своими историями успеха и отдельными лайфхаками с новыми участниками", - добавили в пресс-службе.

6 июня запланирован субботник на набережной и в парках города Судак, около которого находится лагерь форума. В этот же день состоится встреча с лицом смены, актером театра и кино, послом Года добровольца Вячеславом Манучаровым.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".