В Российском союзе молодежи назвали лживыми сообщения о премиях за нарушителей на ЕГЭ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Участники Корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи призвали не верить непроверенным сообщениям о якобы получении наблюдателями вознаграждения за нарушителей на Едином госэкзамене. Соответствующее обращение имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в эфире "Эха Москвы" появилась информация о том, что некоторым студентам, участвующим в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей, платят за выявление нарушителей во время сдачи экзамена. В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что выявление нарушителей на Едином государственном экзамене входит в компетенцию наблюдателей и не вознаграждается отдельно.

"Подобная ситуация крайне возмущает участников Корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи, поскольку формирует ложные представления о нашей деятельности", - говорится в обращении.

В нем указывается, что деятельность наблюдателей добровольная и безвозмездная. "Все попытки обвинить участников Корпуса общественных наблюдателей в желании заработать деньги, выуживая у школьников в беседе информацию о шпаргалках - лживы и свидетельствуют об абсолютной некомпетентности того, кто это заявляет", - говорится в обращении.

Отмечается, каждый в корпусе общественных наблюдателей знает, что на территории пункта проведения экзамена он может общаться только с его руководителем организаторами, "школьников среди них нет и быть не может". "Мы обращаемся ко всем, кто под воздействием эмоций опирается на голословные умозаключения с формулировками "по некоторым данным": попытайтесь разобраться в ситуации и оперировать только проверенными фактами", - призвали в корпусе.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.