Выпускникам на "Алых парусах" в Петербурге покажут театрализованное шоу об истории России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Театрализованное шоу с зарисовками на тему важнейших событий в истории России, а также грандиозный фейерверк станут частью программы главного праздника выпускников в Санкт-Петербурге - "Алых парусов" - в ночь с 23 на 24 июня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Пятого канала", который выступает одним из организаторов мероприятия.

"В разных локациях праздника зритель увидит уникальные постановки, которые будут представлять собой зарисовки на тему знаковых моментов истории России от начала Руси до наших дней. Для театрализованного шоу на площади установят сцену сложной многоуровневой конструкции. Она будет трансформироваться в течении всего концерта", - отмечается в сообщении.

Кульминационным моментом празднования станет прохождение парусника под российским флагом по акватории Невы, которое будет сопровождать пиротехническое шоу. "Фейерверк на "Алых парусах" всегда потрясает своей масштабностью, но в этом году, благодаря кропотливой совместной работе пиротехников и режиссеров, его удалось значительно усложнить. <…> Подготовлены новые пиротехнические изделия с потрясающими эффектами. По задумке режиссеров, они перенесут всех участников бала и телезрителей на просторы Вселенной", - рассказали устроители, добавив, что канонада будет длиться дольше, чем в прошлом году - тогда залпы продолжались 21 минуту.

Военные инженеры Западного военного округа уже начали устанавливать в акватории рядом с Петропавловской крепостью специальные понтоны, которые станут площадкой для запуска салюта в честь праздника выпускников, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО. "К вечеру будут установлены первые тридцать из ста сорока понтонов, которые будут скреплены вместе", - сообщил собеседник агентства.

Завершить работы, которые одновременно станут частью спецподготовки инженеров округа, планируется к 15 июня.

В этом году символом праздника станет не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как ранее, а парусник "Россия", который уже прибыл в Петербург. "Алые паруса" традиционно отметят на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в празднике примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей города.