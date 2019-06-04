Госуниверситет в Северной Осетии впервые в республике начнет раздельный сбор отходов

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) впервые в республике начнет реализацию проекта по раздельному сбору отходов. Об этом журналистам сообщила пресс-служба вуза.

"Команда СОГУ - эко-движение Sansara запускает систему раздельного сбора отходов в университете. Комплекты урн на первоначальном этапе установят в трех точках. Отходы будут сортироваться на четыре категории: пластик, макулатура, стекло и алюминий. Сырье на переработку отправят в Краснодарский край", - говорится в сообщении.

По мнению ректора СОГУ Алана Огоева, эко-проект состоит из двух частей: инфраструктурной и просветительской. "Первая часть включает расстановку контейнеров, работу с организацией, которая готова работать над утилизацией вторичного сырья. Вторая часть, направлена на обучение населения раздельному сбору отходов и развитию экологической культуры", - отметил он.

Команда СОГУ Sansara состоит из преподавателей и студентов. В этом году она вошла в топ-10 Всероссийского экологического квеста "Разделяй с нами". Всего участвовало около 60 вузов. Квест посвящен системному внедрению раздельного сбора отходов в вузах. Благодаря успешному участию СОГУ приняли в Ассоциацию зеленых вузов России.