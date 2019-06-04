В РПЦ заявили, что православное духовенство не готово принять в России Папу Римского

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Визит Папы Римского Франциска не стоит в повестке отношений между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, так как многие представители верующих и духовенства не готовы принять его. Об этом сообщил во вторник председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью Швейцарскому католическому информационному агентству, выдержку из которого публикует сайт ОВЦС.

"Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов", - приводятся слова митрополита Илариона.

Папа Франциск был избран главой Римско-католической церкви 13 марта 2013 года. Ранее он уже высказывал пожелание посетить Россию. Об этом понтифик сказал корреспонденту ТАСС перед визитом в столицу Болгарии Софию в мае 2019 года.