Собянин: упрощенный уровень проекта "Московский врач" создадут в столице к осени

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют создать предквалификационный уровень проекта "Московский врач" к осени текущего года, он позволит охватить программой большее количество врачей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"Сегодня "Московский врач" - это уровень европейского уже врача. Но с чем мы столкнулись? 700 врачей всего прошли отбор, а у нас около 40 тыс. врачей. Поэтому мы приняли решение, посоветовались с главными врачами, специалистами, чтобы сделать такой лайт-режим, второй уровень "Московского врача", который был бы более массовым, более приемлемым для большинства врачей. Оставляем верхний уровень "Московский врач" в полном его понимании, с полными требованиями и сделаем вторую ступеньку - предквалификацию", - сказал Собянин.

Он добавил, что предквалификационный уровень "Московского врача" планируется создать к осени.

Статус "Московский врач" был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года. Звание присваивается врачам при условии успешного прохождения добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений. Свидетельство "Московский врач" действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц. Принять участие в оценочных процедурах для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие является бесплатным и добровольным.