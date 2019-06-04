Прокуратура признала удовлетворительными условия содержания орангутангов на Кубани

СОЧИ, 4 июня. /ТАСС/. Прокуратура Краснодара не нашла нарушений в содержании орангутангов в зоопарке "Сафари парке" после проверки информации о ненадлежащем содержании животных. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Видео, на котором орангутанг пытается через решетку клетки достать траву, появилось в интернете во вторник днем. Согласно сопровождающим запись комментариям, животное находится в "Сафари парке" в Краснодаре.

"Установлено, что орангутанги содержатся в помещении площадью около 200 кв. метров, высотой шесть метров, разделенном на три части. Для поддержания оптимального температурного режима в вольере имеется естественная вентиляция, в помещении для отдыха животных установлена сплит-система. Питание животных осуществляется согласно сбалансированному рациону. Животные клинически здоровы. Меры прокурорского реагирования при проверке не применялись в связи с отсутствием нарушений", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при проверках зоопарка "Сафари парк" в феврале и апреле 2019 года был установлен ряд нарушений, в отношении владельцев животных было возбуждено четыре дела об административном правонарушении по статьям "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил" и "Нарушение правил заготовки, хранения продуктов животноводства". Виновным лицам назначены наказания в виде штрафов, нарушения устранены.