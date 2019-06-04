ЕСПЧ присудил около €1,6 млн семьям пропавших жителей Чечни и Ингушетии

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ряд исков в отношении России, поданных в связи с предполагаемым похищением жителей Чечни и Ингушетии. Согласно опубликованным решениям, родственникам пропавших людей присуждены компенсации, общая сумма которых составляет около €1,6 млн.

События, описанные в жалобах семей, касаются 2000-х годов. В некоторых указанных случаях речь идет о пропаже людей после их задержания. По утверждению заявителей, они не видели своих родственников с момента предполагаемых задержаний, никакой информации об их местонахождении у семей нет.

Суд посчитал, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека, в частности статьи о праве на жизнь, запрете пыток и бесчеловечного обращения, праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на эффективное средство правовой защиты. Согласно вердикту, государство должно выплатить компенсации истцам в течение трех месяцев.