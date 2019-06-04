Международный салон "Комплексная безопасность" открывается в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Крупнейший салон в сфере безопасности и средств спасения "Комплексная безопасность-2019", организованный МЧС России, открывается в среду на ВДНХ в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Экспозиция будет представлена в двух залах, в одном продемонстрируют перспективные разработки промышленных предприятий, технику, образцы цифровых услуг. Центральным стендом второго зала, посвященного инновационным цифровым технологиям, станет аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". "Салон собирает на своих площадках представителей органов государственной власти, ведущих промышленных предприятий, представителей отраслевых ассоциаций и союзов. На выставке будет представлено более 500 различных разработок из 15 стран", - сказали в МЧС.

Салон предусматривает деловую программу, ключевым мероприятием которой станет первый международный пожарно-спасательный конгресс, приуроченный к 370-летию пожарной охраны России. "Его главная цель - организация эффективного взаимодействия между государством и бизнесом для внедрения современных технологий и решения приоритетных задач в области обеспечения пожарной безопасности", - сказали в МЧС.

Программа конгресса включает конференции, семинары и круглые столы, на которых будут обсуждаться вопросы развития пожарно-спасательной отрасли. В рамках салона состоится совещание руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти по проблемам гражданской обороны и защиты населения.

Салон завершится учениями, которые пройдут на базе спасательного центра МЧС в Ногинске 8 июня. В них примут учаcтие более 1 тыс. специалистов различных ведомств и служб, будет задействовано около 200 единиц техники. Вместе с российскими спасателями будут участвовать их коллеги из 12 стран.