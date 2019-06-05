Участникам голодовки сирот в Хабаровске предоставили жилье в общежитии

ХАБАРОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Бывшим воспитанникам детских домов, которые объявляли голодовку в Хабаровске из-за невыдачи им квартир, предоставили комнаты в общежитии. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Одиннадцать человек из числа бывших воспитанников детских домов в понедельник объявили голодовку. Этой акцией они выражали протест против непредставления положенных им квартир. Голодовка завершилась во вторник.

"Участникам акции предложили бесплатно комнаты в общежитии хабаровского краевого центра развития спорта. Согласились несколько человек", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что все участники акции снимают квартиры, им выплачивается компенсация за аренду жилья в размере 10 тыс. рублей ежемесячно. Поселиться в общежитии согласились те, у кого сложные условия проживания.

Как рассказала журналистам одна из участниц голодовки после осмотра общежития, комнаты ее и других участников устроили. Возле каждой есть душ и туалет, есть стиральные машины, плиты, холодильники.

В пресс-службе подчеркнули, что молодых людей будут постоянно информировать о ситуации с выдачей им квартир. Как ранее сообщал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, до конца года в регионе будет куплено, сдано 580 квартир для детей-сирот. Он отмечал, что проблемой с жильем для этой категории в регионе не занимались многие годы. Прокуратура края сообщала, что жилье ждут около 3,3 тыс. человек.