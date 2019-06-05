{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Twitter произошел сбой

В России на работу сервиса жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС, 5 июня. Проблемы в работе социальной сети Twitter наблюдаются утром в среду сразу в нескольких странах, в числе которых Россия. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 21:18 [вторника] по времени Восточного побережья США (04:18 среды мск)", - говорится в сообщении сервиса.

Чаще всего о сбоях в работе сети микроблогов сообщают пользователи в США, Великобритании и Японии. С проблемами также столкнулись в других европейских странах, а также в Индии и Саудовской Аравии. В России на работу Twitter жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу интернет-сайта Twitter (около 81%). 10% сообщили о сбоях в работе приложения в мобильной операционной системе Android и еще 8% - в приложении в операционной системе iOS.

Теги
Россия
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Суд в Приморье отложил на 7 июня разбирательство по делу компании-отловщика косаток
Пограничное управление ФСБ по региону считает, что компания нарушила правила и требования рыболовства
Читать полностью