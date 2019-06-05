Сотрудники консульского отдела в ближайшее время посетят задержанного в Токио россиянина

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии держит ситуацию с задержанным во вторник в центре Токио россиянином "на контроле". Об этом ТАСС сообщили в среду в российском дипломатическом представительстве.

"Гражданин РФ, задержанный за проникновение на территорию частной собственности, сейчас находится в следственном изоляторе, и в ближайшее время сотрудники консульского отдела его посетят", - отметили в российском посольстве.

Во вторник 38-летний россиянин был задержан в центральном районе Токио после того, как на пост полиции поступил звонок от местного жителя, сообщившего о том, что неизвестный проник на крышу дома и запустил оттуда беспилотник.

Задержанный россиянин признал свою вину и объяснил поступок тем, что с крыши того дома "открывался красивый пейзаж".