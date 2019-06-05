В мэрии Южно-Сахалинска усилят меры безопасности после нападения на чиновника с топором

ТАСС, 5 июня. Власти Южно-Сахалинска усилят меры безопасности в здании администрации города, где на сотрудника одного из подразделений напал мужчина с топором. Сотрудников, которые пытались обезвредить нападавшего, поощрят, сообщается в среду на официальном сайте администрации города.

В понедельник в мэрии областного центра 31-летний житель Холмска нанес пострадавшему пять ударов топором, после чего был задержан сотрудниками администрации. По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"По поручению Сергея Надсадина (мэр города) разрабатывается дополнительный комплекс мер, призванных повысить безопасность работников администрации. Кроме того, мэром принято решение поощрить тех сотрудников, которые в понедельник, рискуя жизнью, проявив мужество, обезвредили преступника до приезда полиции и оказали Дмитрию первую помощь", - говорится в публикованном сообщении.

В нем также отмечается, что Надсадин посетил в больнице пострадавшего сотрудника администрации. Как сообщается, его состояние улучшается, в ближайшие дни его отправят на амбулаторное лечение. Кроме того, принято решение отправить пострадавшего на отдых за счет городского бюджета. "Мы приняли решение, после того, как будет закончено лечение, отправить тебя на отдых, в санаторий, на море. Все расходы муниципалитет возьмет на себя", - цитируют слова мэра города в опубликованном сообщении.

По информации регионального управления Следственного комитета, подозреваемый в нападении задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Мотивы преступления пока устанавливаются.