В Национальном музее естественной истории Вашингтона открывается "Зал динозавров"

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Рассказывающий не только о прошлом планеты, но и о ее будущем "Зал динозавров" американского Национального музея естественной истории американской столицы открывается после пятилетнего капитального ремонта. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении музея.

Сам зал был сооружен еще 108 лет назад в здании, которое наряду с другими национальными музеями расположено на центральном бульваре столицы США и находится в ведении Смитсоновского института - крупнейшего американского исследовательского центра. Он и принял решение закрыть зал на капитальный ремонт в мае 2014 года. На время реконструкции в музее была развернута временная экспозиция со скелетами динозавров. В течение XX века зал обновляли неоднократно, но в этот раз были проведены кардинальные изменения.

На площади в 3 тыс. кв. м представлены около 700 окаменелых останков живых организмов: растений, млекопитающих, птиц, рептилий и даже жуков. Здесь можно встретить скелеты гигантского мастодонта и доисторических млекопитающих размером с кошку. Некоторые из них до этого никогда не выставлялись. Посетители смогут узнать о периоде в истории нашей планеты, который начинается 3,7 млрд лет назад, а заканчивается в будущем, демонстрируя то, как человечество влияет на климат и судьбу жизни на планете. Как отметили в музее, экспозиции расскажут о "связях между экосистемами, климатом, геологических факторах и эволюции, а также подтолкнут посетителей к пониманию того, что выбор, который они делают сегодня, окажет влияние на будущее".

Путешествие начинается в прошлом и заканчивается в будущем

Организаторы поставили перед собой цель продемонстрировать "летопись всей истории жизни" на Земле, проиллюстрировав происхождение, эволюцию и изменение среды обитания разных видов. Посетители увидят несколько экспозиций зала, среди которых "Вся жизнь связана", "Эволюция", "Изменение экосистем", "Движение земной коры", "Вымирание", а также "Эпоха людей и глобальные изменения". Они могут узнать о "бесчисленных действиях людей, которые вызывают быстрые, беспрецедентные изменения на планете", а также через прозрачные стеклянные перегородки следить за тем, как ученые работают с окаменелостями.

Несмотря на то, что интерактивная выставка рассказывает о прошлом, она также затрагивает вопросы о настоящем и будущем нашей планеты, подчеркнули в руководстве учреждения культуры. "Посетители нового зала отправятся в неповторимое путешествие, которое начинается в прошлом и заканчивается в будущем, - рассказал директор музея Кирк Джонсон. - По пути они познакомятся с историей жизни на Земле, рассказанной с помощью удивительных окаменелостей и интерактивных экспонатов. Посетителям также будет предложено рассмотреть весьма реальные проблемы, с которыми сталкивается наша планета, и понять их роль в формировании будущего, к которому стремится человечество".

Изюминка собрания

Настоящим украшением коллекции стал скелет тираннозавра, возраст которого ученые оценивают в 66,5 млн лет. Его рост достигал 12 м, а масса - до 3,6 т. В столицу скелет гигантского плотоядного ящера, сохранившегося примерно на 80-85%, привезли из штата Монтана. Организаторы решили изобразить его в динамике - рядом с ним лежит скелет трицератопса, а хищник наклонил голову и "поедает" свою поверженную жертву.

Останки тираннозавра были обнаружены в Монтане в 1988 году местной жительницей Кэти Уэнкел на принадлежащих федеральному правительству землях. На то, чтобы со всей осторожностью извлечь редкую находку, сотрудникам Музея скалистых гор в Бозмене (Монтана), которым оказывали помощь военнослужащие Инженерно-саперного корпуса сухопутных войск США, потребовалось два года. Музей скалистых гор, являющийся владельцем скелета, передал его для экспозиции в Вашингтоне в течение 50 лет с возможностью продления этого срока.

Капитальный ремонт зала обошелся в 110 млн долларов, из которых 70 млн долларов выделило государства, а $40 млн были привлечены из частных источников. Он назван "Зал окаменелостей Дэвида Коха - Глубина веков" (The David H. Koch Hall of Fossils - Deep Time) в честь американского миллиардера, пожертвовавшего $35 млн на его реконструкцию.

Для гостей зал откроется в субботу, 8 июня. Летом он будет принимать всех желающих с 10:00 до 19:30. Ежегодно Национальный музей естественной истории в Вашингтоне посещают около 7 млн человек. Вход в музеи Смитсоновского института бесплатный.