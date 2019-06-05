В России с 2019 года из обустройства залов судов исключили клетки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Металлические клетки для подсудимых с этого года исключены из обустройства залов судов. Об этом ТАСС сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде.

"Приказом Министерства строительства и ЖКХ утвержден свод правил проектирования зданий федеральных судов, вступивший в силу с 16 февраля этого года, согласно которым в залах судебных заседаний уже не предусмотрены защитные кабины из металлических решеток (так называемые клетки), а лишь защитные кабины из светопрозрачного стекла", - пояснили в Судебном департаменте. В прежнем своде правил, утвержденном в июле 2013 года наряду с защитными кабинами из стекла, допускались кабины из металлических решеток (с толщиной прутьев не менее 14 мм) и допускалось делать заградительную решетку до потолка зала суда.

В Судебном департаменте пояснили, что "действие свода правил распространяется на проектирование вновь строящихся или реконструируемых зданий федеральных судов". То есть, это не означает немедленного исчезновения клеток в тех судах, где они еще остались. При этом за последние годы суды чаще оборудовались защитными кабинами из стального каркаса и пуленепробиваемого стекла (способного выдержать выстрел из пистолета ТТ) для размещения подсудимых.

"В залах для слушания уголовных дел место для размещения лиц, содержащихся под стражей, необходимо огораживать с четырех сторон на высоту не менее 2,2 м, формируя таким образом защитную кабину. Ограждаемую площадь следует... принимать из расчета 1,2 кв. м на человека. Скамьи должны быть установлены в один или два ряда. Рекомендуемое число мест на скамье - не более шести", - говорится в новом своде правил. "Кабины должны оснащаться скамейками с сиденьями из клееной древесины, которые жестко крепятся к полу и каркасу кабины", - уточняется в правилах.

Кроме того, в новых правилах добавлено, что "кабины следует оснащать устройствами звукоусиления и предусматривать их автономное вентилирование".

Тема клеток для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в судах была поднята после того, как в феврале 2017 года ЕСПЧ, рассмотрев жалобы нескольких россиян, чьи дела слушались с 2011 по 2014 годы в Вологде, Чебоксарах и Череповце, признал нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод содержание подсудимых в металлической клетке в суде и постановил выплатить компенсацию в размере от 3 тыс. до €7,5 тыс.. В последующих решениях ЕСПЧ вновь неоднократно высказывался о том, что содержание подсудимого в зале суда в металлической клетке является "объективно унизительным" и не соответствует нормам цивилизованного поведения в демократическом обществе.

Как сообщили ТАСС в Судебном департаменте, по результатам строительства и реконструкции зданий судов светопрозрачными защитными изолирующими кабинами оборудовано более 1500 залов судебных заседаний (всего в РФ - 2,3 тыс. зданий судов общей юрисдикции).

Законопроект

В середине ноября прошлого года группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект, предложив запретить помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в любые защитные кабины в залах судебных заседаний или использовать любые конструкции, препятствующие их общению с адвокатом. На проект правовым управлением Госдумы было дано заключение, что он нуждается в дополнительном обсуждении, поскольку "его реализация может создать трудности в обеспечении надлежащих порядка и условий для рассмотрения судами уголовных дел и безопасности участников уголовного судопроизводства (в том числе подсудимых), особенно по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях насильственного характера, совершенных группой лиц, организованной группой или преступным сообществом". Судебный департамент направлял в Минюст информацию о том, что концептуально поддерживает законопроект, но на демонтаж конструкций в судах потребуется выделение дополнительных средств.