Колокольцев наградил подростков, проявивших мужество при задержании преступников

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил в Москве 20 подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений.

"Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества - смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей - в полной мере присущи совсем юным гражданам нашего общества", - сказал министр на церемонии награждения в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя.

Например, 12-летние Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Максим Пырков, Егор Строков и Артемий Краснопольский из Волгоградской области помогли задержать грабителя, который вырвал сумку из рук пенсионерки и попытался сбежать. Ребята бросились ему наперерез и перекрыли пути к отступлению, а опешивший злоумышленник был задержан подоспевшими взрослыми.

11-летняя Екатерина Некрасова из Кемеровской области заметила подозрительного постороннего, заходившего в подъезд ее дома - им оказался преступник, который выслеживал пенсионеров, врывался к ним домой, похищал деньги и ценные вещи. Благодаря тому, что девочка сообщила в полицию приметы мужчины, его задержали.

Некоторые подростки во время церемонии награждения вручили министру ответные подарки. Так, 11-летние Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода из Калининграда, которые помогли задержать квартирных воров, преподнесли Колокольцеву собственноручно изготовленную плюшевую бельгийскую овчарку.