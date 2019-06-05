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В Швеции ученые привлекают общественность для наблюдения за кайрами

Все желающие смогут принять участие в наблюдении

СТОКГОЛЬМ, 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Орнитологи-любители могут теперь в реальном времени наблюдать за откладкой и высиживанием яиц тонкоклювыми кайрами, которых еще называют балтийскими пингвинами, в их гнездовьях на отвесных скалах на острове Стура Карлсё, рядом с Готландом. Такую возможность обеспечивают пять видеокамер, установленных здесь учеными-авторами проекта "Балтийская морская птица" (Baltic Seabird).

Участвовать в процессе наблюдения могут все желающие. Причем не только с целью получения удовольствия от разглядывания птиц с близкого расстояния, но и ради помощи ученым, которым может пригодиться любая информация о поведении пернатых. Для ее передачи на сайте проекта выложен специальный формуляр.

"Я думаю, это может помочь нашим исследованиям в нескольких отношениях. Нам кажется, что мы, ученые, со временем становимся подслеповатыми. Есть вещи, о которых мы не думаем, в то время как другие быстро их замечают. Так что, все это немного экспериментально", - говорит в интервью газете Dagens Nyheter научный сотрудник Шведского сельскохозяйственного университета и участник проекта "Морская птица" Юнас Хентати Сундберг.

Особо он отмечает возможность наблюдения за кайрами в ночное время, когда их жизнь, бывает, протекает не менее активно, чем днем. Колония птиц на Стура Карлсё растет с каждым годом. Здесь обитают около 20 тыс пар тонкоклювых кайр (60 тыс. особей, если считать всех), а также свыше 12 тыс. пар гагарок.

Камеры установлены на искусственном выступе на самой высокой скале, рядом с маяком. Гнездящихся здесь птиц орнитологи знают хорошо: примерно за 30% наблюдение ведется с момента их рождения, еще 20-30% окольцованы.

К помощи общественности для сбора информации о кайрах на Стура Карлсё специалисты прибегают не впервые. До этого они использовали фотографии, сделанные посетителями острова для определения темпов роста местной птичьей колонии.

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