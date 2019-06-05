Регионы получат порядка 5 млрд рублей для приобретения мусорных контейнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Порядка 5 млрд рублей будет направлено субъектам РФ для приобретения мусорных контейнеров и оборудования контейнерных площадок. Регионы, показывающие лучшие результаты по собираемости платежей за обращение с мусором, будут дополнительно финансово поощрять, заявил в среду журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На сегодняшний день мы планируем выделение денежных средств со стороны РФ в регионы - около 5 млрд рублей. Это те деньги, которые должны быть реинвестированы сегодня в мусорную реформу для приобретения контейнеров и оборудования контейнерных площадок. Скорее всего, мы просто эти деньги будем доводить до субъекта. Мы проранжируем наши регионы, и те, кто сегодня показывает лучшие результаты по платежам - те, кто в первых рядах, будут больше стимулироваться", - сказал он.

Министр уточнил, что многие субъекты уже создают эти площадки самостоятельно. "Вообще это была задача муниципалитета, и была давно уже. Я как бывший губернатор Ямало-Ненецкого округа могу сказать, что мы эту работу в течение пяти лет сделали", - добавил он.

Вопрос оснащения площадок поднимался ранее на заседаниях правительственной комиссии при вице-премьере Алексее Гордееве и на мероприятиях рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Эксперты отмечали, что внешний вид контейнеров напрямую влияет на имидж реформы обращения с мусором в России среди населения.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.