Хвостохранилище Тырнаузского ГОК и две свалки планируют ликвидировать в КБР

НАЛЬЧИК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают рекультивировать хранилище отходов горно-обогатительного производства, образовавшееся в результате прошлой хозяйственной деятельности Тырныаузского ГОК - объект первого класса опасности. Проект рекультивации разработан и направлен на экспертизу для последующего включения в нацпроект "Экология", сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

"Мы провели общественные слушания по хвостохранилищам ТГОК, где завершен первый этап рекультивации: восстановлен сбросной колодец и рекультивировано 2,9 га. Осталось рекультивировать меньше трех гектаров. Эльбрусский район проект сделал, он находится на экспертизе в Ростове, и мы подаем заявку, рассчитываем на нацпроект "Экология" и на следующий год обязательно попадем", - сказал Шаваев.

В 2020 году в Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта планируют ликвидировать и две городские свалки. "Мы подаем [заявку на ликвидацию] огромной свалки площадью 14 га, расположенной между селением Дейское и городом Тереком, в Терском районе республики и в Черекском районе одна большая свалка городского поселения Къашхатау. Проектные работы по обоим объектам сделаны, сейчас проходим стадию экспертизы", - добавил министр.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).