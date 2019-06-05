В Чувашии к 2030 году рекультивируют все 13 действующих свалок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии рассчитывают к 2030 году рекультивировать все 13 действующих в республике свалок. Об этом в среду сообщил глава региона Михаил Игнатьев на пленарном заседании "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Из 13 действующих свалок две мы уже рекультивировали. Еще четыре в течение трех лет рекультивируем, к 2030 году рекультивируем все 13 свалок", - сказал Игнатьев.

Как уточнил ТАСС Игнатьев, все свалки в республике - на учете у властей.

"[Одна из них] в городе Чебоксары, куда почти 60 лет возили твердые коммунальные отходы, сегодня там благоустроенная территория. В прошлом году вторую свалку [рекультивировали] в Чебоксарском районе. С этого года [начнем рекультивацию] четырех свалок в четырех муниципальных образованиях, в течение трех лет [завершим эту работу]. До 2024 года [планируем] семь свалок рекультивировать, остальные - до 2030 года", - отметил Игнатьев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.