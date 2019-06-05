Суд отклонил иск экс-главы Коми Гайзера к "АиФ" за статью о часах и офшорах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду отказал в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации обвиняемого в коррупции и создании ОПС бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера к изданию "Аргументы и факты". Об этом ТАСС сообщила его адвокат Дарья Евменина.

"Наш иск отклонили", - сказала она.

В феврале прошлого года издание опубликовало статью об изъятых у Гайзера часах за $1 млн и документах на офшоры. По словам адвоката, эти сведения не соответствовали действительности, а защита была лишена возможности доказать, что сведения, распространенные об изъятых у бывшего губернатора Коми вещах, являются ложью, но после исследования материалов в суде были получены протоколы обысков.

В иске Гайзер просил признать сведения, распространенные в статье под названием "Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан", несоответствующими действительности и просит опубликовать опровержение. Требования о компенсации морального вреда экс-глава Коми не заявил.

Замоскворецкий суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении Гайзера и других фигурантов о создании преступного сообщества и коррупции, гособвинение попросило приговорить экс-главу Коми к 21 году лишения свободы. Как ожидается, 10 июня суд огласит приговор Гайзеру.