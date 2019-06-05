Экспертиза технологии рекультивации лигнина на БЦБК пройдет в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Экспертиза технологии по рекультивации лигнина на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) начнется в ближайшее время. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

БЦБК, закрывшийся осенью 2013 года, за 50 лет работы накопил почти 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе это шлам-лигнин - токсичное вещество, образующееся при производстве целлюлозы. Отходы хранятся в специальных картах-накопителях, расположенных на побережье Байкала. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей.

"Я не могу сказать, что рекультивация БЦБК началась. Были определенные технологии обращения с лигнином, который сегодня находится в картах БЦБК. В ближайшее время эта технология пройдет экспертизу", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.