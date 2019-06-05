МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в воздухе Москвы будет повышена до 6 июня, высокая степень загрязнения атмосферного воздуха отмечалась и днем 4 июня. Об этом сообщает на своем сайте в среду пресс-служба Росгидромета.

"С 20:00 часов 05 июня до 10:00 часов 06 июня 2019 года в Москве ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, за прошедшие сутки в целом по Москве отмечалась повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха. В частности, днем 4 июня в районе Зябликово (ЮАО) максимальная разовая концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК.