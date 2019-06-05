Глава Минприроды рассказал, как сортирует мусор у себя дома

"Я провел эксперимент у себя в Москве. У меня кухня 8 кв. м. На кухне места немного, но дочка нашла, куда поставить пакет, куда мы пластиковые бутылки, стекло и все, что не связано с биологией, складываем. Пока у нас два пакета, мы их выносим", - сказал он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сортирует у себя дома мусор на два пакета: для чистых вторичных материалов и для загрязненных органикой отходов. Для этого хватает небольшой площади кухни, рассказал он ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Что происходит с мусором после попадания в контейнер и как его сортируют

Министр добавил, что к сортировке мусора можно привыкнуть в течение месяца.

Однако в том районе Москвы, где проживает Кобылкин, по его словам, пока не организован раздельный сбор мусора, поэтому он вынужден выбрасывать оба пакета на обычной контейнерной площадке.

Территорию, о которой говорит министр, обслуживает компания "МКМ Логистика". ТАСС связался с ее представителями и узнал, что этот оператор постепенно устанавливает площадки для раздельного сбора отходов в ЗАО и ЮЗАО. Такие площадки не планируется ставить у каждого дома, они функционируют на один или несколько кварталов, и пока их немного. В ЮЗАО их 258, в ЗАО - 74. На них есть отдельные баки для стекла, пластика и бумаги.

Представитель "МКМ Логистика" выразил надежду, что таких площадок будет больше.

Переход на раздельный сбор отходов - один из приоритетов на 2019 год, который ранее обозначил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день форума. Мероприятия ПМЭФ объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.