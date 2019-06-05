Рекультивацию трех наиболее проблемных мусорных свалок начали в КБР

НАЛЬЧИК, 5 июня. /ТАСС/. Подрядная организация приступила к рекультивации трех наиболее проблемных мусорных свалок Кабардино-Балкарии (КБР) - в Терском, Майском районе и в Баксане. Работы планируют завершить к концу 2019 года, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

"По нацпроекту "Экология" в этом году рекультивируем три наиболее серьезные свалки, которые больше всего нам создают проблем. Тендер разыграли на аукционе, победитель есть и уже приступил к работе. Более 20 га земли мы приводим в соответствие с нормами, работы планируется завершить к концу 2019 года", - сказал Шаваев.

Как сообщалось ранее, объем направленных на рекультивацию средств превысит 86 млн рублей, более 80,6 млн выделят из федерального бюджета. "Полностью накрываем свалки, которые горят и доставляют массу неудобств жителям. Там будут дренажные отводы для воды, газоотводы. Дальше будет создаваться геоткань, георешетка и геоматы, и будут высажены деревья", - пояснил министр.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).