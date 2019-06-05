В Чувашии решили проблему незаконных перевозок коммунальных отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными технологиями позволил Чувашии решить проблему "серых" схем в сфере перевозок отходов, в том числе незаконного вывоза мусора на несанкционированные свалки. Об этом в среду сообщил глава региона Михаил Игнатьев на пленарном заседании "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В России с 1 января 2019 года началась реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. В Чувашии обязанности регионального оператора исполняет "МВК Экоцентр", перевозки отходов осуществляют субподрядные организации.

"Так как перевозчики [используют] сегодня систему ГЛОНАСС, в лес не увезешь отходы. Движение находится под контролем. Почти всех "серых" перевозчиков мы ликвидировали", - сказал Игнатьев.

Как пояснил ТАСС начальник отдела коммунально-инженерной инфраструктуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Сергей Федоров, ранее в республике также существовала проблема занижения реального объема вывезенных отходов. "Не все перевозчики отчитывались о своей деятельности, занижались объемы вывоза отходов, от этого уменьшалась налогооблагаемая база перевозчиков. Сегодня эти схемы пресекаются, перевозчикам приходится работать в открытую, теперь им платят за фактический вывоз отходов, так что реформа помогла нам "вывезти" перевозчиков из "серой" схемы", - сказал Федоров.

По словам собеседника, в настоящее время в республике перевозками отходов занимаются 15 субподрядных организаций, в распоряжении которых порядка 150 единиц техники. "Этого недостаточно, некоторые перевозчики объявляют конкурсы на закупку техники", - сказал Федоров.

Ранее сообщалось, что всего в Чувашии оборудовано 12 полигонов для размещения отходов и два мусоросортировочных предприятия. По словам главы республики Михаила Игнатьева, к 2024 году власти рассчитывают построить три мусороперегрузочных станции, а к 2030 году рекультивировать все 13 действующих в республике свалок.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.