В Москве открылось отделение психологической помощи пострадавшим от буллинга детям

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первое в России кризисное отделение для детей, пострадавших от насилия или травли (буллинга) открылось в Москве на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой. Об этом сообщается в среду на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Новое кризисное отделение - первое в России подразделение специализированной медицинской помощи, помогающее в реабилитации детям, пережившим насилие, столкнувшимся с травлей, имеющим суицидальные проявления", - говорится в сообщении.

В отделении специалисты будут работать также с семьями детей и оказывать постгоспитальное сопровождение ребенка и семьи.

По информации директора центра Марины Бебчук, на которую ссылается пресс-служба детского омбудсмена, 20% поступивших в отделение детей пострадали от насилия, в том числе домашнего, еще 20% - от травли.

Кузнецова, присутствовавшая на открытии отделения, заявила о необходимости изменения отношения в обществе к психиатрической и психологической помощи. Пока эта тема остается стигматизированной, полагает уполномоченный.

"Я надеюсь, что не только московским детям будет оказана помощь, но и ваш опыт будет транслирован в регионы. <…> С одной стороны, желая вам успехов, мне очень хочется, чтобы детей, которые сюда направляются, с каждым годом было все меньше, чтобы не было повода им обращаться. А для этого нужна очень большая работа нас всех на опережение, на профилактику, на формирование созидательного мира вокруг наших детей, чтобы по причине буллинга здесь не оказывались наши дети", - подчеркнула Кузнецова.