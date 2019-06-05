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Расследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Миронов просит Путина посмертно наградить бывшего спецназовца ГРУ Белянкина

Лидер "Справедливой России" отметил, что считает поступок Никиты Белянкина подвигом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность посмертного награждения бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина, убитого в Красногорске после попытки разнять участников массовой драки. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Facebook.

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"Никита Белянкин служил России вдали от Родины, честно исполнял свой долг. И погиб он, как в бою, защищая жизнь других людей. Его гибель - трагедия, а его поступок - образец смелости и отваги, готовности прийти на помощь людям, рискуя собой <...> Он решил заступиться за двух мужчин, которых избивала группа из нескольких человек, и получил смертельный удар ножом в сердце", - говорится в официальном обращении политика на имя главы государства.

"Искренне считаю поступок Никиты Белянкина настоящим подвигом и ходатайствую о присвоении ему посмертно государственной награды", - пишет Миронов.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки, второй мужчина был ранен. СК возбудил дело об убийстве и причинении телесных повреждений и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление СК.

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Путин, Владимир ВладимировичМиронов, Сергей МихайловичРоссияРасследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
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