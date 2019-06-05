Пензенская область получит более 39 млн рублей на сохранение лесов по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Финансирование федерального проекта "Сохранение лесов" в Пензенской области в 2019 году превысит 39 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"На проект по сохранению лесов региону выделено свыше 39 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства мы планируем закупить восемь единиц лесопожарной техники, более 350 ранцевых огнетушителей", - отметил Белозерцев, добавив, что важной задачей в этом направлении является предотвращение и своевременная борьба с лесными пожарами.

Более 7,5 млн руб. из этих средств будет направлено на восстановление лесов, в том числе на заготовку семян сосны.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Пензенской области, около 9 млн рублей будет направлено на расчистку рек Колышлей и Труев в регионе в рамках нацпроекта. "Что касается Суры (река, протекающая через центр Пензы, приток Волги - прим. ТАСС), мы подали в федеральный центр заявку на очистку русла реки, она пока рассматривается", - отметил Белозерцев.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.