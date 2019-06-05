Патриарх Кирилл освятил закладку нового храма в Калининграде

ТАСС, 5 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Калининграде освятил закладку нового храма, который заменит деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

"Поздравляю всех со знаменательным событием - закладкой храма на Сельме. Вспоминаю, как первый раз сюда пришел - зданий вокруг не было, и я выразил некое сомнение, в правильном ли месте мы собираемся закладывать храм? Но меня заверили, что вокруг этого храма будет построено много домов, где будет проживать большое количество людей - сейчас я вижу, что все так и совершается. Пусть это место будет местом духовного покоя, молитвы, утешения для тех, кто живет здесь", - сказал патриарх.

Предстоятель Русской Православной церкви отметил важную роль, которую сыграл в богослужебной жизни Калининграда приход Успения Пресвятой Богородицы в Сельме. "Я с особым чувством вошел под сень этого храма, который долгие годы был кафедральным собором, до тех пор, пока не был освящен величественный собор, являющийся украшением города, Калининградской земли, да и всей России. И снова эти освященные, намоленные стены, сделали свое большое дело: они стали временными убежищем, временным местом собрания православных людей, которые здесь, на этом месте, в Сельме, посещали храмы и возносили к Богу свои молитвы. Ну а нам предстоит освятить закладку нового храма, который так же, как и другие новые храмы, появившиеся на Калининградской земле, будут и духовным, и эстетическим украшением города", - сказал он.

Современный приход Успения Пресвятой Богородицы Калининграда открылся в 2010 году, после того, как в 2009 году деревянный храм в честь Нерукотворного образа Господня, который располагался на месте нынешнего храма святых благоверных Петра и Февронии Муромских на площади Победы, был перенесен на место строительства нового каменного храма на улицу П. Панина (микрорайон "Сельма"). Сам деревянный храм был сооружен в 1996 году рядом со стройплощадкой будущего Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, который был освящен митрополитом Калининградским и Смоленским Кириллом, ныне - патриархом Московским и всея Руси.

Строительство каменного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы началось в 2017 году. За год был вырыт котлован. В 2018 году залит фундамент. На нынешнем этапе идет строительство цокольного этажа, в ближайшем году планируется начать возведение стен храма.