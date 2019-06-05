ОНФ Ростовской области просит прокуратуру проверить условия в квартирах для детей-сирот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Активисты ОНФ обратились в прокуратуру Ростовской области с просьбой провести внеочередную проверку соблюдения законодательства по обеспечению детей-сирот жильем в Аксайском районе, сообщается в среду на сайте организации.

"Нами выявлены факты нарушения прав детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей, на предоставление жилья в Аксайском районе области. Речь идет о двух многоквартирных домах в поселке Российском и 48 выпускниках детских домов, которые с 2015 года жалуются в различные инстанции на плохие условия проживания. Мы написали обращение в областную прокуратуру с просьбой проверить исполнение соответствующей программы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартирах, где проживают сироты, зафиксированы трещины на стенах и потолках и щели в дверях, оконных рамах, протекает крыша, отсутствует утеплитель. "По словам жильцов, при заселении не было целых дверей, горячей воды и отопления. Зимой на первых этажах замерзает вода, так как фундамента нет, дом стоит на вкрученных деревянных брусьях", - уточняется в сообщении.

Активисты также планируют обратиться в администрацию губернатора области, так как "разбираясь с этой проблемой, столкнулись с крайне неконструктивной реакцией местных властей, отказавшихся сотрудничать с активистами ОНФ", сообщил журналистам сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Панасюк.

"Дома проверяли соответствующие службы, они проходили госэкспертизу, и их признали пригодными. Сироты обращаются с жалобами, конечно, и с каждым случаем нужно разбираться", - заявили ТАСС в пресс-службе администрации района.