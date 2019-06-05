Проект закона о развитии горных территорий прошел первое чтение МПА СНГ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Проект модельного закона о развитии горных территорий, работа над которым ведется по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа, прошел первое чтение Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проект модельного закона "О развитии и охране горных территорий", представленный статс-секретарем - заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олегом Хацаевым, прошел первое чтение на очередном заседании постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии в Санкт-Петербурге.

Проект модельного закона разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ при участии экспертов Института географии Российской академии наук. Предполагается, что принятие документа позволит наладить правовое регулирование общественных отношений на горных территориях стран СНГ, создать условия для повышения уровня жизни населения горных территорий, устойчивого национального пространственного развития, сохранения уникальных горных экологических систем, традиционного образа жизни, культурных традиций.

Проект закона далее будет направлен в профильные комитеты парламентов государств - участников МПА СНГ для получения экспертных заключений. Вторую редакцию документа планируется представить на следующем заседании комиссии в ноябре 2019 года.